Белгород, , 15:36 — REGNUM О двух инцидентах в приграничных сёлах Белгородской области сообщили 2 августа в социальных сетях. В одном случае под обстрел попал погранпункт, в другом к селу прилетел квадрокоптер с взрывным устройством.

Пограничники Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, 31 июля под пулемётный обстрел попал погранпункт в селе Колотиловка. Российские военный в ответ открыли огонь из гранатомёта. А вечером 1 августа квадрокоптер сбросил взрывное устройство у села Дроновка. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Официальных комментариев ни по одному из инцидентов не поступало.