Калининград, 2 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Правительство Калининградской области планирует изъять продукты свиного происхождения, чтобы ликвидировать очаги африканской чумы свиней. Власти определят размер морального и материального ущерба хозяевам животных. Соответствующий проект постановления уже размещен на сайте областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Свиньи

Согласно документу, территорией отчуждения свиней и изъятия продуктов свиноводства стал Нестеровский район, посёлок Краснолесье. Прилегающие территории включили в себя 17 соседних посёлков.

Для изъятия продуктов у фермеров и обычных жителей села будет применена ставка 103,55 руб./кг свинины в живом весе за исключением некоторых категорий. За мясо поросят заплатят 72,49 руб./кг.

«Предварительная потребность в средствах резервного фонда может составить не более 1 млн рублей», — уточнили в областном минсельхозе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор объявил о том, что в Нестеровском округе Калининградской области зарегистрирован очаг африканской чумы свиней, 29 июля.