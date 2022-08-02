Кабул, 2 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Неправительственная организация «Борьба с детскими браками» предоставила работу более сотни бедных семей в афганской провинции Гор. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Peoples Temple Jonestown Gallery Работа

В целях создания рабочих мест и предотвращения бедности и торговли малолетними детьми эта организация предоставила работу 110 семьям. Организация предоставила передвижные киоски для продажи овощей и напитков для мужчин и создала курсы обучения шитью и ковроткачеству для женщин.

Представители организации говорят, что их цель — укрепление материальной базы семей, что позволит десяткам людей не мигрировать в поисках работы.

Нуждающиеся семьи приветствуют эту инициативу и говорят, что они могут получить работу и укрепить своё экономическое положение.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Горе подтверждают, что более 80% жителей этой провинции безработные и занятости для них нет.

Напомним, Гор — одна из провинций на западе Афганистана, где десятки семей из-за бедности продали своих маленьких дочерей после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.