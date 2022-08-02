Нью-Йорк, США, 2 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Тайваню поддержку в случае нападения Китая. Об этом 2 августа сообщает немецкая газета Spiegel.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ находится с рабочим визитом в Нью-Йорке.

«Мы не приемлем, когда нарушается международное право и большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа. Это касается, разумеется, и Китая», — цитирует издание слова Бербок.

Напомним, в эти минуты самолёт с американской делегацией направляется к Тайваню.