Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Ростовский суд вынес приговор участникам массовой драки, случившейся два года назад между болельщиками футбольных клубов «Ростов» и «Локомотив» (Москва).

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Инцидент произошёл в сентябре 2020 года. Команды сыграли вничью, однако футбольные фанаты нашли причину для уличного боя. В результате два человека попали в больницу с травмами, пишет телеграм-канал Don Mash.

Зачинщику драки назначено наказание в виде одного года колонии общего режима. Остальным назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.