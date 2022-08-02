Тольятти, Самарская область, , 15:33 — REGNUM Троих жителей города Тольятти удостоили Орденов Мужества посмертно за доблесть и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 2 августа сообщил глава города Николай Ренц в своем телеграмм-канале.

Российский флаг Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Еще совсем недавно мы, наверное, и представить не могли, что такой значимый для нашей армии день — День Воздушно-десантных войск — будет омрачен вручением наград посмертно. Но изощренная пропаганда сделала свое дело, и сознание наших соседей, братского нам народа вдруг изменилось в корне», — заявил мэр города.

Он отметил, что нет ни слов, ни сил, чтобы выразить сочувствие, грусть и печаль, которые вызваны гибелью бойцов.

«Светлая память героям. Орденов Мужества посмертно за доблесть и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, удостоены жители нашего города — Гвардии капитан Евгений Зинков, гвардии рядовой Александр Ласкин и старший лейтенант Илья Кузнецов», — сообщил Ренц.

Он отметил, что 2 августа госнаграды вручил семьям погибших героев.

«Мы всегда будем с уважением относиться к нашим бойцам, которые понимают, что такое воинский долг и что значит защищать Родину. Они показывают мужество, высокий уровень подготовки и доблести», — заявил он, напомнив, что в Самарской области формируется именной батальон, в который могут вступить добровольцы.

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