Париж, 2 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Ношение маски в больнице является «необходимостью», настаивает Франсис Беренбаум, заведующий отделением ревматологии в больнице Сен-Антуан в Париже, в то время как в больницах Франции отменили масочный режим, сообщает Franceinfo.

ИА REGNUM Маски

Врачи призывают к сохранению масочного режима в медицинских учреждениях.

«Больницы — это места, где есть больные, это очевидно, а больные больше подвержены риску заражения COVID-19», — заявил Франсис Беренбаум.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции нагрузка на больницы продолжает снижаться.