Бийск, Алтайский край, 2 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 2 августа известило о возбуждении уголовного дела по признакам халатного отношения к работе чиновников из муниципалитета Бийска (единственный алтайский наукоград), где накануне утонули две девочки.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Как установило следствие, днем 1 августа 2022 года Бийске три несовершеннолетние девочки пошли купаться на реку Бия без присмотра взрослых. Одна из девочек осталась на берегу, а две зашли в воду. В какой-то момент дети 13 и 9 лет скрылись под водой и утонули.

Данное преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц органов местного самоуправления города Бийска, в том числе в непринятии мер по ограничению свободного доступа к водоему и ненадлежащей профилактической работе с несовершеннолетними, что привело к утоплению детей в опасной для купания зоне водоема.

В рамках расследования уголовного дела следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку должностным лицам, на предмет халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено о сборе и закреплении доказательств по уголовному делу, предусмотренному ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»)

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