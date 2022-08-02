Москва, 2 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Атаману Терского войскового казачьего общества Виталию Кузнецову присвоен высший чин в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Текст указа опубликован 2 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Казаки на богослужении

«Присвоить высший чин казачьего генерала атаману Терского войскового казачьего общества Кузнецову Виталию Владимировичу», — говорится в документе.

Президент утвердил Кузнецова атаманом Терского казачьего войска указом от 5 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, казаки Терского войска в составе сводного казачьего отряда «Дон» принимают участие в специальной военной операции России на Украине с апреля 2022 года.

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