Москва, 2 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Внутренний европейский рынок газа не имеет четкой структуры и тесных взаимосвязей. Другими словами, перераспределение энергоносителей идёт неравномерно внутри еврозоны, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Газ

«Одни страны больше зависят от импорта российского газа, чем остальные. Среди тех европейских стран, которым пришлось существенно сократить спрос на российский газ, оказалась Болгария.

Эта страна не является экономическим лидером внутри еврозоны и дешевый российский газ существенно сокращал издержки болгарских производителей и потребителей.

Логично, что в период разгона инфляции в Европе предстоящий отопительный сезон вызывает опасения относительно цены и наличия голубого топлива.

Американские поставки СПГ лишь отчасти смогут покрыть потребности Болгарии. Кроме этого, поставки СПГ имеют ряд недостатков, среди которых не только завышенная цена, но и длительность, и ограниченность поставок», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии представители бизнеса просят власти вернуть поставки российского газа, передавала радиостанция BNR.

Читайте также: BNR: болгарский бизнес просит вернуть поставки газа из России