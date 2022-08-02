Вашингтон, 2 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Сегодня в отношениях между США и Россией дипломатия выступает в роли ширмы, и эта ширма явно мешает нашей внешней политике, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 2 августа, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

Как сообщалось ранее, если США официально объявят Россию «страной — спонсором терроризма», то последствием такого «безответственного шага» может стать разрыв дипломатических отношений.

«Разговоры о «спонсорстве терроризма» в данном случае надо полностью отставить в сторону. Объявят тут что-то американцы или не объявят, не имеет значения: всем известно, кто в мире пестует терроризм, использует его в своих политических и экономических, а также военных целях, — это США. Впрочем, США сами по себе — государство-террорист.

И вот тут встаёт вопрос о том, какие отношения стоит иметь с государством-террористом. Честно говоря, в сохранении с США дипломатических отношений я давно не вижу смысла. Внешняя политика Вашингтона при «демократической» администрации всё более не просто отдаляется от принципов дипломатии, но вступает с ними в глубокое противоречие. Дипломатия возможна только на основе взаимного уважения, желания выйти на договорённости, отвечающие не только твоим интересам, но и интересам партнёра даже в том случае, когда ты видишь в нём противника. Всё остальное — это не дипломатия, а внешнеполитическое давление. Именно это США и пытаются осуществлять в отношении России все годы после сдачи Горбачёвым внешнеполитических и военно-стратегических позиций нашей страны Западу.

Сегодня дипломатия и тем более дипломатические отношения выступают в случае отношений между США и Россией в роли своего рода украшающей ширмы, фигового листка. Эта ширма в последние годы явно мешает нашей внешней политике. Особенно это касается отношений со странами на пространстве бывшего СССР, но не только: также связей с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. Нормальные российско-американские отношения Вашингтон давно разрушил, но наличие дипломатических отношений между нашими странами мешает многим и в России, и за рубежом осознать это. Так что ширму надо убрать, а за ней все увидят наглую морду американского глобализма. И по ней тогда будет легче и логичнее бить. А бить придётся», — отметил Михаил Демурин.