Москва, , 15:23 — REGNUM Положительный опыт привлечения финансирования через зелёные облигации можно применять в различных проектах. Об этом президент России Владимир Путин заявил 2 августа в ходе встречи с главой «Российского экологического оператора» (РЭО) Денисом Буцаевым.

Владимир Путин Kremlin.ru

По словам Буцаева, зелёные облигации позволяют создать «уникальное бюджетное плечо», позволяющее привлечь десять рублей с рынка против одного бюджетного рубля.

Он рассказал, что объём инвестиций по остаточной необходимой мощности оценивается сейчас примерно в 500 млрд рублей. Для более эффективного использования такого рода средств при поддержке бюджетного соинвестирования было предложено разместить облигации РЭО на рынке.

Спрос на подобного рода инструменты инвестирования довольно высокий, бюджет субсидирует 90% от ключевой ставки. Для заёмщика получается от 4,5 до 5,5% эффективной ставки. Таких дешёвых денег в отрасли не было никогда, сказал Буцаев.

«Значит, инструмент хороший получается. Можно тиражировать, может быть, и в других областях», — сказал на это президент.

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