Москва, 2 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Уязвимым категориям граждан рекомендуется надевать медицинские маски в общественном транспорте, сообщили 2 августа в Роспотребнадзоре.

(сс) AlexChirkin Маска

В ведомстве рассказали, что для снижения рисков заболевания коронавирусом в общественном транспорте и людных местах рекомендуется надевать медицинские маски. Рекомендация направлена уязвимым категориям граждан.

Напомним, в последние дни в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.