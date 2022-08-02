Кашарский район, Ростовская область, 2 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Четыре партии кукурузы, заражённой амброзией, обнаружили в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кукуруза

Кукуруза общим весом 5,4 тыс. тонн хранилась на территории Кашарского района. Продукцию полагалось обеззаразить, либо отправить на переработку. Собственником некачественных партий решено направить заражённую кукурузу на подработку.

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