Иркутск, , 15:21 — REGNUM В Приангарье утверждён лимит по добыче охотничьих ресурсов на период до 1 августа 2023, сообщает телеграм-канал правительства региона со ссылкой на соответствующий указ иркутского губернатора Игоря Кобзева.

Документ касается охоты в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях региона за исключением особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения.

Лимиты добычи лося составляют 2668 особей, изюбря — 3721 особь, косули- 8291 особь, северного оленя- 1656 особей, кабарги- 6867 особей, соболя — 81 731особь, рыси - 172 особи.

Разрешенный период добычи лося, изюбря и косули — 01.10.01.10.2022.2023гг; северного оленя — 01.09.01.31.2022.2023 гг; кабарги-01.11.2022 - 31.01.2023 гг; соболя и рыси - 15.10.02.28.2022.2023 гг. Как сообщало ИА, лимиты и квоты добычи «охотничьих ресурсов» утвердили в Ярославской области.

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