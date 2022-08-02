Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Сотрудники СПб ГУП «Водоканал» отключили фонтан «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе предприятия.

Владислав Краев ИА REGNUM Парк 300-летия Санкт-Петербурга

В Приморском районе города многие жители проигнорировали просьбы не купаться в фонтанах. Нарушители ныряли в фонтан «Маяк» в парке 300-летия.

Для того, чтобы граждане своими действиями не повредили оборудование фонтана, сотрудники приняли решение отключить его до 3 августа 2022 года.

Напомним, что 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В связи с этим «Водоканал» усилил охрану городских объектов. В предприятии напомнили, что за купание в фонтанах можно получить штраф.