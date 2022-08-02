Чебоксары, 2 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Чувашии бывший сотрудник органов внутренних дел признан виновным в мошенничестве. Его задержало УФСБ при получении 2 млн рублей, предназначенных для прекращения уголовного преследования знакомого за организацию незаконных азартных игр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Чувашии. Правоохранители установили, что он предложил знакомому, который организовал проведение азартных игр, предоставлять за деньги информацию об оперативных мероприятиях полиции в части выявления нелегальных казино.

Денежные средства якобы предназначались для двух лиц из числа руководства подразделения. По данным следствия, фигурант уголовного дела каждый месяц получал 150 — 600 тыс. рублей, но никому не передавал — всего было присвоено, как установили правоохранители, 3 млн рублей.

Также управление установило, что в апреле 2022 года, узнав о возбуждении дела в отношении знакомого, он предложил заплатить ему 10 млн рублей за прекращение уголовного преследования. Его задержали 29 апреля сотрудники УФСБ при получении 2 млн рублей.

«Злоумышленник не имел связей в вышеуказанном правоохранительном органе и не собирался выполнять каких-либо действий», — полагают в ведомстве.

Суд признан бывшего правоохранителя виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество, назначив 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также он оштрафован на 600 тыс. рублей. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года стало известно, что в Чувашии ушло в суд ещё одно уголовное дела в отношении бывших сотрудников межмуниципального отдела в Алатырском районе. Им инкриминируют ряд преступлений.

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