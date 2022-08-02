Москва, , 15:20 — REGNUM Заморозка активов российских граждан, размещённых за рубежом, отразилась на ликвидности российского финансового рынка, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Блокировка российской частной собственности западными институтами не только понижает их инвестиционную привлекательность, особенно для нерезидентов, но подрывает доверие к системе гарантий в глобальной экономике в целом.

Это требует поиска новых моделей финансовых взаимоотношений, менее уязвимых к подобным угрозам», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2022 года Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро.

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