Ставрополь, , 15:19 — REGNUM В Ставропольском крае погибли две девушки, попавшие под пассажирский поезд. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили 2 августа в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Поезд

Происшествие произошло в ночь на 2 августа в районе 1781-го километра у станции Курсавка Северо-Кавказской железной дороги.

«Две девушки 2003 года рождения, следуя по железнодорожным путям в районе 1781 км ст. Курсавка, не заметили приближающегося скоростного поезда сообщением «Грозный — Москва», вышедшего с кривого участка местности, в результате чего получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии — допрашиваются члены локомотивной бригады и работники дистанции, назначены экспертизы.