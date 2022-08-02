Ставрополь, 2 августа 2022, 15:19 — REGNUM В Ставропольском крае погибли две девушки, попавшие под пассажирский поезд. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили 2 августа в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Происшествие произошло в ночь на 2 августа в районе 1781-го километра у станции Курсавка Северо-Кавказской железной дороги.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии — допрашиваются члены локомотивной бригады и работники дистанции, назначены экспертизы.