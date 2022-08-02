Кабул, 2 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Посол Китая в Кабуле Ван Юй открыл в Кабульском университете учебный комплекс и оборудованный зал вместимостью 1500 человек. Работы заняли пять лет. Источник из Кабульского университета сообщил, что строительство этого комплекса было почти завершено при прежнем правительстве Афганистана, но политические события задержали его открытие. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Oxam Кабул

На церемонии открытия также присутствовали Абдул Баки Хаккани, министр образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Усама Азиз, назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) президент Кабульского университета.

Учебный комплекс включает в себя учебный корпус на 40 комнат, два средних и один большой зал. Строительство этого комплекса было оплачено правительством Китая, а работы вела китайская компания.

Раньше самым большим залом Кабульского университета была аудитория факультета права и политических наук, вмещавшая около 450 человек.