Воронеж, 2 августа 2022, 15:18 — REGNUM Генеральным подрядчиком на выполнение второго этапа реконструкции Остужевской развязки в Воронеже стала воронежская компания «СМУ-90», сообщил в телеграм-канале 2 августа мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Мэр уточнил, что компания имеет большой опыт строительства и реконструкции дорог, в частности, именно она проводила реконструкцию путепровода в Воронеже в районе остановки «Работница».
Он добавил, что на данный момент работы будут вестись с минимальными для автомобилистов ограничениями.
Он также добавил, что работы по первому этапу реконструкции находятся в активной фазе — полностью смонтированы балки строений на всех 14 пролётах сооружения, ведётся устройство гидроизоляции. Следующими этапами станут работы над деформационными швами, устройство подходов к путепроводу и создание дорожной одежды.
Как сообщало ИА REGNUM, о планах по реконструкции Остужевской развязки сообщалось ещё в 2013 году, однако тогда к реализации проекта не приступили. В 2019 году проект откорректировали, работы начались в 2021 году. Реконструкцию планируют проводить в три этапа. До 2026 года на строительство развязки планируется направить 5,28 млрд рублей, в том числе 5,17 млрд — из федерального бюджета.