Воронеж, 2 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Генеральным подрядчиком на выполнение второго этапа реконструкции Остужевской развязки в Воронеже стала воронежская компания «СМУ-90», сообщил в телеграм-канале 2 августа мэр Воронежа Вадим Кстенин.

ИА REGNUM Мэрия Воронежа

Мэр уточнил, что компания имеет большой опыт строительства и реконструкции дорог, в частности, именно она проводила реконструкцию путепровода в Воронеже в районе остановки «Работница».

«Второй этап состоит не только из расширения до шести полос дороги от путепровода на улице Остужева до федеральной трассы М4 «Дон», но и из строительства развязки в разных уровнях по типу классического клеверного листа на пересечении Остужева и Минской», — уточнил Кстенин.

Он добавил, что на данный момент работы будут вестись с минимальными для автомобилистов ограничениями.

«Начнём с расширения дороги и строительства лепестков, а первые затруднения при передвижении появятся из-за необходимости выноса сетей, но при этом мы будем стараться перекрывать движение по полосам. Основное перекрытие перекрёстка для работ планируется уже после того, как обустроим все правоповоротные съезды развязки, чтобы была возможность пропускать поток», — пояснил мэр.

Он также добавил, что работы по первому этапу реконструкции находятся в активной фазе — полностью смонтированы балки строений на всех 14 пролётах сооружения, ведётся устройство гидроизоляции. Следующими этапами станут работы над деформационными швами, устройство подходов к путепроводу и создание дорожной одежды.

«При благоприятной погоде уже в ближайшие два-три месяца планируем переключить на него движение транспорта, чтобы начать полное обновление существующего путепровода», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по реконструкции Остужевской развязки сообщалось ещё в 2013 году, однако тогда к реализации проекта не приступили. В 2019 году проект откорректировали, работы начались в 2021 году. Реконструкцию планируют проводить в три этапа. До 2026 года на строительство развязки планируется направить 5,28 млрд рублей, в том числе 5,17 млрд — из федерального бюджета.