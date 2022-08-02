Красноуфимск, Свердловская область, 2 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Свердловской области устанавливаются обстоятельства гибели подростка в реке Бугалыш. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы регионального управления СКР Александр Шульга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

По факту трагедии проводится проверка. Её ведёт следственный отдел в Красноуфимске.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток утонул 1 августа в деревне Усть-Бугалыш.