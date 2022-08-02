Москва, , 15:16 — REGNUM Внеочередной Совет Думы может пройти в середине августа, однако в самой Госдуме данные СМИ не подтверждают, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

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Несколько опрошенных корреспондентом членов Совета Думы сообщили об отсутствии у них информации относительного заседания, которое по данным некоторых СМИ, может произойти 11 августа.

В нижней палате парламента также высказали удивление по поводу якобы проведения заседания Совета Думы «удаленно». Регламент такой формат не предусматривает, и даже в пандемию коронавируса депутатам-членам Совета Думы приходилось лично присутствовать на заседании.

В ходе дополнительного пленарного заседания палаты парламента 15 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил не исключил нового внепланового заседания. Он также неоднократно обращал внимание на то, что у политиков нет отпусков.

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