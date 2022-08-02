Москва, 2 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Внеочередной Совет Думы пока не запланирован, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Госдума

Несколько опрошенных корреспондентом членов Совета Думы сообщили об отсутствии у них информации относительного заседания, которое по данным некоторых СМИ, может произойти 11 августа.

«Решения, информации пока нет», — говорили собеседники агентства.

В нижней палате парламента также высказали удивление по поводу якобы проведения заседания Совета Думы «удаленно». Регламент такой формат не предусматривает, и даже в пандемию коронавируса депутатам-членам Совета Думы приходилось лично присутствовать на заседании.

В ходе дополнительного пленарного заседания палаты парламента 15 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил не исключил нового внепланового заседания. Он также неоднократно обращал внимание на то, что у политиков нет отпусков.