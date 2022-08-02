Москва, , 15:15 — REGNUM Признание замначальника украинской военной разведки Вадима Скибицкого о прямом согласовании с США каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность Вашингтона в конфликт. Об этом 2 августа заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

По его словам, Москва зафиксировала и учитывает на будущее эти слова генерала и считает их официальным признанием.

«Разглагольствуя перед британскими журналистами из The Telegraph, Скибицкий признался, что «перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью». Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине», — заявил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Скибицкий заявил, что киевские боевики консультируются с США перед тем, как нанести удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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