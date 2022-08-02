Москва, 2 августа 2022, 15:15 — REGNUM Признание замначальника украинской военной разведки Вадима Скибицкого о прямом согласовании с США каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность Вашингтона в конфликт. Об этом 2 августа заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, Москва зафиксировала и учитывает на будущее эти слова генерала и считает их официальным признанием.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Скибицкий заявил, что киевские боевики консультируются с США перед тем, как нанести удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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