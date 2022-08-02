Казань, 2 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. С 4 августа между Казанью и Нижним Новгородом начнет курсировать новый межрегиональный электропоезд. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Из столицы Татарии поезд отправится в 05:10 с прибытием в Нижний Новгород в 11:30. В обратную сторону электричка возьмет курс в 16:08. В Казань поезд прибудет в 22:28. Время в пути составит более шести часов.

Отмечается, что электропоезд будет курсировать ежедневно, кроме нескольких дней в августе.

Ранее ИА REGNUM передавало, Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Таджикистаном, которое было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.

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