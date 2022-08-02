Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM В Казахстане среди пациентов с диагнозом COVID-19, находящихся в стационарах, 36% являются несовершеннолетними. Об этом 2 августа заявила на совещании в правительстве министр здравоохранения республики Ажар Гиният.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

«При анализе пациентов, получающих стационарное лечение, установлено, что 36% составляют дети до 18 лет, 64% — взрослые», — сказала глава ведомства.

Она отметила, что чаще всего в стране выявляют штамм «Омикрон ВА.5» — до 70% случаев. При этом, несмотря на то, что в стране 68% населения ревакцинированы, за последние две недели число активных случаев заражения коронавирусом выросло в 3,2 раза.

По мнению Гиният, в августе продолжится рост темпов распространения коронавируса.

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