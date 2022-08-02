Барнаул, 2 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Барнауле и Косихинском районе Алтайского края 3 августа 2022 года оперативный штаб региона проведёт плановые командно-штабные учения по отработке первоочередных мер при возникновении условной террористической угрозы.

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Основной район отработки действий входящих в группировку штаба подразделений силовых ведомств и органов власти — с. Налобиха Косихинского района.

В антитеррористическом учении в режиме реального времени и с учетом внезапных вводных примут участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф», ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», краевые органы власти.

Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к учениям, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности, оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации. Мероприятия будут проводиться 08:00 до 17:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные антитеррористические учения силовых ведомств прошли в Туве с 27 июня по 1 июля.

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