Калининград, , 15:14 — REGNUM В Областной клинической больнице Калининградской области появилось высокотехнологичное оборудование для лечения рака. Об этом 2 августа сообщил портал «Ruwest».

Ядерная медицина

Как отмечается, рентгенотерапевтический аппарат, появившийся в больнице, специализируется на лечении опухолевых и неопухолевых процессов на слизистых оболочках. Программное обеспечение аппарата осуществляет весь план терапии.

Также сообщается, что в 2022 году в регион поступит однофотонный эмиссионный томограф. Кроме того, власти готовятся к покупке высокоточного рентген-комплекса, УЗИ-аппарата и гамма-детектора для интраоперационных исследований.