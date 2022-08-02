Колпино, Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM В Колпино задержали мужчину, который во время конфликта со знакомым убил его, а затем расчленил и спрятал останки в лесу в Ленинградской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 2 августа в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Обвиняемый в убийстве и расчленении петербуржца дал признательные показания. пресс-служба ГСК СК по СПб.

С сообщением о пропаже 43-летнего мужчины в полицию Московского района 20 июля обратилась его 21-летняя дочь. Девушка рассказала, что 12 июля отец уехал из дома на такси и с тех пор она не может с ним связаться. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

1 августа полицейские установили и задержали 42-летнего жителя Колпино, который ранее уже отбывал срок за аналогичное преступление. По данным следствия, в ночь на 13 июля у мужчины возникло внезапное неприязненное отношение к собеседнику. Между ними произошла перепалка, он схватил нож и ударил им в грудь жертвы.

Поняв, что приятель умер, обвиняемый решил скрыть следы преступления. С помощью цепной пилы он расчленил тело на несколько частей и вывез останки в глухую деревню Черное Волосовского района Ленинградской области. Там он закопал останки в овраге у леса, а орудие преступления выбросил в реку Ижора.

«Следственно-оперативной группой осуществлен выезд на указанное обвиняемым место происшествия, где обнаружено тело мужчины», — добавили в ГСУ СК по Петербургу.

Добавим, что следствию обвиняемый пояснил, что убийство произошло случайно: «силой толкнула, а потом оно само как-то получилось».