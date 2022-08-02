2 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение российской стороны предоставить в распоряжение ООН информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе запрещёнными боеприпасами «Лепесток».

Елизавета Коробова, , 15:56 — REGNUM Заявление первого заместителя постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что Россия передала генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза Чжан Цзюню дополнительную информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе запрещёнными боеприпасами «Лепесток», спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинский фашизм как есть. Минируют целый город, зная, что там мирное население, женщины, дети, старики. Что ещё ждать от Украины, где даже детей воспитывают в духе нацизма? Эти факты преступлений должны стать достоянием общественности и обязаны получить оценку со стороны ООН», — поделился своим мнением Максим К.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что ждать от ООН какой-либо объективной оценки преступлений киевского режима — глупое занятие, потому что организация долгие годы лишь подпевала украинским нацистам.

«А что толку от этой ООН? Это ведь глухонемая организация», — отмечает Ульстар К.

«Всё направляют, сообщают, пишут, а толку-то? Плевать они хотели на все эти факты!» — считает Надежда З.

Часть людей уверена, что шефство над ООН взяли Соединённые Штаты Америки, которые при любом раскладе будут выгораживать своих нацистских марионеток на Украине.

«Все эти организации — по типу ООН, МВФ, ВТО и далее по списку — находятся на содержании у дяди Сэма! Это есть факт, и пренебрегать этим — недопустимо!» — написал Владимир К.

Питер Брейгель Старший.Притча о слепых. 1568

«А кто сделал так, чтобы ООН стала бесполезной? Во время Холодной войны ООН была малоэффективна, т. к. половина была за СССР и его политику, а половина — за США. В итоге к компромиссу приходили не часто. С распадом СССР большинство ушло под крыло США, а дальнейшая политика России только ускорила этот процесс. Да и Россия не стала создавать новый блок верных товарищей, как СССР создал Варшавский договор. Теперь мы наблюдаем совершенно бесполезную ООН. А изначально ООН не была бесполезной организацией. Просто теперь она действует в интересах большинства её представителей (НАТО)», — пишет Георгий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что в лучшем случае ООН проигнорирует факты, предоставленные российской стороной, а в худшем — наоборот, устроит России дополнительную головную боль.

«Я уверен, что генсек ООН скажет, что ничего страшного в этом нет. Или вообще проигнорирует запросы России. Просто мочите нацистов ВСУ! Тогда на города Донбасса перестанут сыпаться мины. Не надо там какое-то ООН палкой шевелить — вонять только будет», — указывает Юркен Ю.

Нашлись и те, кто призвал российские власти не отказываться от борьбы на международном поле, потому что дипломаты должны помогать нашим военным, а не сидеть сложа руки.

«Тем не менее использовать факты преступления украинской армии в ООН всегда полезно. Преступлением будет их замалчивать или оставлять как есть. ВСУ будут наказаны в любом случае Вооружёнными силами России, а ООН, если она не захочет реагировать на военные преступления Киева, вскоре будет публично посрамлена», — поделился своим мнением Михаил Ш.

Напомним, 2 августа первый заместитель постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский написал в своём Telegram-канале о том, что Россия передала генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза Чжан Цзюню дополнительную информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе запрещёнными боеприпасами «Лепесток».