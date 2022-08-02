В результате наводнения в Афганистане погибли три человека
Кабул, 2 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактия наводнение унесло жизни трёх человек, в том числе женщины и ребёнка. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Последствия наводнения в Рузе
Согласно источникам, селевой поток смыл автомобиль, находившиеся в нём три человека погибли.
Источники добавляют, что в сильное наводнение в районе Рабат города Гардез, административного центра провинции Пактия, нанесло большой материальный ущерб.
Также в результате дождей и наводнений в провинции Логар уничтожено более 60 тысяч джерибов (один джериб равен 0,2 га) сельскохозяйственных угодий, 200 жилых домов и десятки фруктовых садов.
В результате этих наводнений в Логаре погибли пять человек, ещё 13 пострадали, уничтожено около 3100 голов скота.