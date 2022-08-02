Париж, , 15:11 — REGNUM Отдельным лицам, компаниям и сообществам во Франции предлагают ограничить потребление воды из-за засухи, сообщает Franceinfo.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С мая во Франции провели тысячи проверок соблюдения мер по ограничению воды.

«Мы уже наложили штрафы с начала лета. Было около 4000 проверок», — заявил Лоик Облед из французского управления по биоразнообразию.

В результате проверок с начала лета выявили нарушителей. Было около 400 процедур. В первый раз нарушитель должен будет выплатить штраф в размере 1500 евро и 3000 евро в случае повторного нарушения. А для юридического лица, например, компании, фермы, штраф может достигать более 7000 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, префектура Иль-де-Франс предупредила жителей Парижа о засухе, учитывая малое количество осадков, зарегистрированное в последние месяцы, и связанное с этим падение уровня рек.

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