Ярославль, 2 августа 2022, 15:25 — REGNUM Ярославские операторы наружной рекламы просят регионального бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова не допустить принятия нового закона о рекламе. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области.
По мнению ярославских специалистов, российская отрасль рекламы уже достаточно регламентирована, а государство имеет полный контроль над размещаемой информацией. При этом принятие нового закона о едином операторе приведёт к массовому банкротству и ликвидации сотен компаний, а также росту безработицы. По мнению ярославских рекламистов, пострадают от этого не только бизнесмены, но и регион — он лишится части средств, поступающих в бюджет из-за отмены торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций.
При этом уполномоченный задаётся вопросом о том, почему информационной безопасностью должна заниматься частная компания.
Также ярославский омбудсмен отметил, что изменения в правовое регулирование направлено на решение проблем, однако в пояснительной записке к законопроекту нет информации о каких-либо нарушения в сфере информационной безопасности. Уполномоченный планирует обратиться к депутатам Госдумы от Ярославской области, чтобы попросить их не поддерживать принятие законопроекта в нынешней редакции.