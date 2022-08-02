Ярославль, , 15:25 — REGNUM Ярославские операторы наружной рекламы просят регионального бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова не допустить принятия нового закона о рекламе. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области.

Альфир Бакиров

По мнению ярославских специалистов, российская отрасль рекламы уже достаточно регламентирована, а государство имеет полный контроль над размещаемой информацией. При этом принятие нового закона о едином операторе приведёт к массовому банкротству и ликвидации сотен компаний, а также росту безработицы. По мнению ярославских рекламистов, пострадают от этого не только бизнесмены, но и регион — он лишится части средств, поступающих в бюджет из-за отмены торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций.

«О негативных последствиях этого законопроекта для операторов наружной рекламы и классифайдов говорить можно долго. ИТ-специалисты могут просто-напросто уйти из отрасли, и мы получим регресс технологий. Рынок наружной рекламы схлопнется, россияне останутся без привычных площадок, где можно купить детскую коляску или снять квартиру», — пояснил Альфир Бакиров.

При этом уполномоченный задаётся вопросом о том, почему информационной безопасностью должна заниматься частная компания.

«Пока законопроект вызывает много вопросов. Проводилась ли оценка регулирующего воздействия? Почему вопросом информационной безопасности будет заниматься частная компания — по проекту документа, на статус единого оператора сможет претендовать неподконтрольное иностранцам российское юрлицо? И, наконец, для чего под крыло одного федерального закона помещать такие разные отрасли как наружная реклама и объявления в интернете?», — рассуждает Альфир Бакиров.

Также ярославский омбудсмен отметил, что изменения в правовое регулирование направлено на решение проблем, однако в пояснительной записке к законопроекту нет информации о каких-либо нарушения в сфере информационной безопасности. Уполномоченный планирует обратиться к депутатам Госдумы от Ярославской области, чтобы попросить их не поддерживать принятие законопроекта в нынешней редакции.