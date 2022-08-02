Москва, , 15:11 — REGNUM Предложенная Минцифры программа льготного кредитования производителей электроники выглядит своевременной. После ухода западных поставщиков с российского рынка вырос спрос на отечественную электронику, в том числе на новые разработки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

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«Однако у корпоративных инвесторов существуют опасения, что спрос не будет достаточным, чтобы вложения окупились. Ведь при налаживании геополитической ситуации дешёвые зарубежные компоненты могут вернуться на наш рынок вместе с сопутствующими гарантиями, обслуживанием и маркетинговой машиной.

Средства нужны не только для перспективных разработок, но и для пополнения оборотного капитала. Риски поставщиков электронных компонентов российским предприятиям возросли, поэтому даже если эти компоненты и не подорожают, поставщики требуют деньги вперёд.

С точки зрения государства помочь предприятиям с предоплатой — целесообразно, потому что отечественная электроника нужна немедленно. Минимальная сумма кредита в сумме от 4 млрд руб., очевидно, предназначена для относительно крупных и надёжных предприятий, что в целом соответствует государственной логики.

В итоге, государство как будто бы отваживается на шаг, который в прошлые годы оно не предпринимало, — фактически на инвестиции в развитие отечественной электроники. Конечно, эти инвестиции будут иметь форму возмещения разницы между рыночной и льготной кредитной ставкой, но если рыночная ставка — 15%, а льготная — 5%, то можно сказать, что государство предоставляет грант в сумме десятой части финансирования проекта», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры России разрабатывает новый механизм поддержки российских производителей электроники.

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