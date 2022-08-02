Тайбэй, 2 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая перешла в режим боевой готовности на фоне приближения самолёта Нэнси Пелоси к Тайваню.

John Harrington Нэнси Пелоси

Как сообщают китайские и тайваньские СМИ, НОАК стянула силы в провинцию, ближайшую к острову. Там находятся бронетехника, авиация, ракеты. В акватории находятся китайские корабли, в том числе авианосец с ударной группировкой.

Подконтрольные Тайваню «внешние» острова также перешли в режим боевой готовности.