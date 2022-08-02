Берлин, , 15:08 — REGNUM После Шольца и Бербок немцы «обязательно выберут себе нового Гитлера», написал в своем телеграм-канале 2 августа публицист Сергей Мардан.

Анналена Бербок

Так он прокомментировал высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Германия окажет Тайваню помощь в случае «агрессии» Китая. Берлин «не приемлет нарушений международного права и нападений крупных соседей на маленьких», добавила Бербок.

«Немцев даже жалко. Немного. А потом еще становится немного страшно», — отметил публицист.