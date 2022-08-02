Кемерово, 2 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области фонд поддержки предпринимательства снизил процентную ставку для начинающих предпринимателей и самозанятых. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Предприниматель

Отмечается, что теперь для них доступны займы до 500 тысяч рублей под 3% или 6% годовых в зависимости от наличия\отсутствия залогового обеспечения на срок до 3 лет. Ранее льготное финансирование предоставлялось по ставке от 4 до 8% годовых.

По официальным данным, кузбасские институты поддержки предпринимательства предлагают около 300 различных форм содействия бизнесу.