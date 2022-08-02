Барнаул, 2 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) разрабатывают первое мобильное приложение-путеводитель по Чуйскому тракту, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе вуза.

Светлана Шаповалова Чуйский тракт

Мобильное приложение «Чуйский тракт — туристский меридиан Сибири» поможет путешественникам не пропустить интересные культурные, археологические и географические объекты. Также приложение будет содержать необходимую путешественникам информацию об коллективных пунктах сервиса.

«Наш проект междисциплинарный. Разработкой приложения занимаются ученые нескольких институтов АлтГУ. Так, географы сейчас отбирают объекты, которые включат в базу данных аудиогида, а IT-специалисты университета разрабатывают web-сервес, на котором будут храниться все данные, а также само мобильное приложение. В отличие от Яндекс-карт и других подобных сервисов, наше приложение будет содержать подробную информацию об культурных, археологических и географических объектах, которые можно встретить по Чуйскому тракту. Это превращает простое путешествие на машине в увлекательную экскурсию», — пояснил проректор по научному и инновационному развитию АлтГУ Александр Дунец.

Уже известно, что приложение будет доступно для операционных систем iOS и Android. Скачать и установить его на телефон можно будет бесплатно, а тестовый запуск запланирован на осень 2022 года.

Проект «Чуйский тракт — туристский меридиан Сибири» приурочен к столетию Чуйского тракта. Его реализуют на средства гранта Русского географического общества.

Как сообщало ИА REGNUM, также жители и гости Алтайского края теперь могут отправиться в путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых удивительных и красивых дорог не только России, но и мира — в сопровождении аудиогида. Первые пять треков уже доступны на портале и в мобильном приложении izi. TRAVEL.

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