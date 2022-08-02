Тайбэй, , 15:06 — REGNUM На официальный сайт администрации президента Тайваня Цай Инвэня была совершена кибератака. Об этом 2 августа сообщает агентство Reuters.

КНР и Тайвань Nat

Отмечается, что на данный момент в результате хакерской атаки доступ к этому ресурсу является ограниченным. При этом предполагается, что кибератака произошла в преддверии возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что некоторые преследующие собственные интересы политики США открыто «играют с огнём» в вопросе с Тайванем.