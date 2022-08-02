Казбековский район, Дагестан, 2 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Дагестане расследуют причины ЧП, произошедшего на реке Сулак 27 июля. Два катера с пассажирами столкнулись во время катания по реке на территории Казбековского района. В результате столкновения пострадал турист из Мордовии, его доставили в больницу с травмами, характеризующимися как тяжкие. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили 2 августа в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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«В вечернее время 27 июля текущего года на реке Сулак в районе Казбековского района Республики Дагестан произошло столкновение маломерного судна марки «Касатка 700» с маломерным судном марки «Касатка 800 про», на борту которого находились 20 пассажиров. В результате столкновения один из пассажиров получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, в настоящее время он находится в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

В настоящее время идет сбор доказательств по делу, осмотр места происшествия, опрос свидетелей и очевидцев, чтобы установить все обстоятельства ЧП и установить виновных.