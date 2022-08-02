* талиб — запрещённая в России организация

Кабул, 2 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Авваль Гуль Аюби, начальник отдела кадров министерства образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, использовал украшенные цветами государственные машины на своей свадьбе. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Источники, близкие к этому чиновнику, заявили, что Аюби отправился на свадебный банкет на усыпанной цветами машине из здания министерства образования. Автомобиль сопровождали и другие государственные машины, украшенные цветами, и образовали целый кортеж.

Это происходит на фоне того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда утверждали, что, в отличие от предыдущей власти они не используют казённое имущество в личных целях. Ранее сообщалось, что один из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевез свою невесту из Логара в Хост на военном вертолёте в день свадьбы.