Молдавия, , 15:05 — REGNUM Неизвестные 2 августа сообщили правоохранителям о «минировании» шести объектов в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Молдавии.

Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева Jekader

«Речь идёт о четырёх медицинских учреждениях, здании суда сектора Центр и Кишинёвском международном аэропорту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что службы работают, чтобы исключить риски для жителей. Сообщения пришли через электронную почту.

Стоит отметить, что 31 июля в кишинёвском аэропорту начали работать дополнительные сканеры для проверки пассажиров и багажа. Это было сделано на фоне постоянных сообщений о «минировании» воздушной гавани. В июле их было 17, все — ложные.

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