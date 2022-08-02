Молдавия, 2 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Неизвестные 2 августа сообщили правоохранителям о «минировании» шести объектов в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Молдавии.

Jekader Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева

«Речь идёт о четырёх медицинских учреждениях, здании суда сектора Центр и Кишинёвском международном аэропорте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что службы работают, чтобы исключить риски для жителей. Сообщения пришли через электронную почту.

Стоит отметить, что 31 июля в кишинёвском аэропорту начали работать дополнительные сканеры для проверки пассажиров и багажа. Это было сделано на фоне постоянных сообщений о «минировании» воздушной гавани. В июле их было 17, все — ложные.