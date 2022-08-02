Брянск, 2 августа 2022, 15:18 — REGNUM Памятные мероприятия в честь Дня ВДВ прошли 2 августа в Брянске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
У мемориала «Круговая оборона» власти города и области, почётные гости, представители ветеранских организаций, десантники минутой молчания почтили память воинов, погибших при исполнении своего долга. К бюстам брянских героев-десантников 6-й роты, принявших смерть в Аргунском ущелье Чечни в 2000 году, возложили алые гвоздики.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в России празднуется 92-годовщина создания воздушно-десантных войск.