Брянск, , 15:18 — REGNUM Памятные мероприятия в честь Дня ВДВ прошли 2 августа в Брянске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День ВДВ в Брянске https://bga32.ru

У мемориала «Круговая оборона» власти города и области, почётные гости, представители ветеранских организаций, десантники минутой молчания почтили память воинов, погибших при исполнении своего долга. К бюстам брянских героев-десантников 6-й роты, принявших смерть в Аргунском ущелье Чечни в 2000 году, возложили алые гвоздики.

«Задача власти и всех живущих — чтобы память о подвигах, которые совершают люди, воюя за свободу и независимость страны и нашего народа, была сохранена. Как губернатор я могу сказать, что Брянская область один из немногих регионов, которые тем семьям, чьи дети, мужья, сыновья погибли, выплачивает среднюю заработную плату. Мы не на словах, а на деле доказываем и показываем, что помним наших Героев, помним их семьи. Эту работу мы будем продолжать и дальше», — пообещал в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в России празднуется 92-годовщина создания воздушно-десантных войск.