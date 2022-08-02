Красногорск, 2 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Московскую областную детскую больницу в Красногорске планируется досрочно ввести в эксплуатацию. Об этом 2 августа сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Изначально запуск работы медицинского учреждения был запланирован на конец 2024 года. Теперь же ввод объекта намечен на весну 2024 года, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения строящейся больницы.

«Наша задача — за 2,5 года возвести и запустить 115 тыс. квадратных метров современного детского госпиталя с КДЦ. В марте 2024 года мы хотим сдать этот объект. Мы постоянно его инспектируем, потому что есть разные сложности в масштабном строительстве. Очень важно не упустить моменты, будь то инженерия, отделочные материалы, оборудование. Строители молодцы, активно возводят здание», — сказал Воробьев.