Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, выступая на митинге по случаю Дня Воздушно-десантных войск у мемориала в парке культуры и отдыха имени города Плевен, пожелал скорейшей победы защитникам Донбасса.

Ростовский губернатор пожелал скорейшей победы защитникам Донбасса. Donland.ru

«Многие десятилетия воины ВДВ оказывались первыми в разных конфликтах, выполняя святую задачу по защите Родины в самых непростых условиях. Неслучайно эти войска называют элитой российской армии. Сегодня наши ребята, защищая Донбасс, освобождая Украину от неонацистов, в ходе специальной военной операции показывают примеры мужества и служения Отечеству. Тем, кто выполняет свой долг, хочу сказать: мы вас ждем с победой», — сказал Голубев.

Донской губернатор выразил слова благодарности воинам-десантникам и ветеранам ВДВ.

К мемориалу «Защитникам Отечества» участники митинга возложили венки и цветы. Память павших собравшиеся почтили минутой молчания.