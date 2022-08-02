Москва, 2 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Оценки сумм замороженных в Евросоюзе российских частных активов разнятся, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

(сс) Dennis Skley Доллар vs Евро

«В июле еврокомиссар Дидье Рейндерс сообщал, что на территории ЕС заморожено активов российских «олигархов» на 13,8 млрд евро, хотя еще в апреле еврокомиссар Эрик Мамер назвал сумму замороженных активов российских граждан в 30 млрд евро, включая «вертолеты, яхты, недвижимость».

С одной стороны, непосредственный ущерб от ареста зарубежных активов миллиардеров для российской экономики не так очевиден по сравнению с ущербом от блокировки международных резервов ЦБ РФ, компаний и банков, биржевой инфраструктуры РФ (НРД).

Эти средства частных лиц были выведены из России и не работали на российскую экономику. Однако косвенно ущерб все равно есть — там, где владельцы бизнеса попадают под санкции, обычно и сами компании сталкиваются с ограничениями во внешнеэкономической деятельности и международных расчетах.

Многие компании пытаются уходить от этого, меняя структуру собственности и управления. Общие опасения расширения блокировки активов российского бизнеса и населения в валютах «недружественных» стран приводят к дополнительному замораживанию экономических связей России с Западом, даже помимо санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу марта Франция заблокировала активы российских «олигархов», которые находились во французской юрисдикции, на €850 млн, объем «обездвиженных» страной активов ЦБ России составлял тогда €22 млрд.

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