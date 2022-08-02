Ханты-Мансийск, , 15:04 — REGNUM В Курганской области за сутки на 2 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали четырёх человек, по выздоровлении выписали 36. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено на 2 августа 26 заражённых коронавирусом курганца, на шесть человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 2 августа выявлено 105 670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 904 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

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